Сверхзвуковой самолёт NASA впервые взлетит в небо в 2024 году

«Первый полёт тихого сверхзвукового самолета Quesst состоится с лётной базы компании Lockheed в Палмдейле, штат Калифорния. Миссия Quesst преследует две цели: спроектировать и построить исследовательский самолёт NASA X-59 с технологией, позволяющей снизить громкость звукового удара до мягкого стука для людей на земле, и осуществить полёт X-59 над отдельными населёнными пунктами США для сбора данных о реакции людей на звук, возникающий при сверхзвуковом полёте, и предоставления этих данных американским и международным регулирующим органам», — сказано в сообщении NASA.