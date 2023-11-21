Раскрыта личность лидера хактивистской группировки Killnet

Лидером пророссийской хактивиствой группировки Killnet, который в сети выступает под ником Killmilk, является 29-летний Серафимов Николай Николаевич. Об этом «Газете.Ru» сообщили хактивисты Abbadon и NET-WORKER, основатель проекта Dark Femida Петр Врублевский, а также источник, связанный с правоохранительными органами.

Хактивист Abbadon также сообщил, что Серафимов ранее был судим за распространение, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ). Отбывал наказание в Республике Башкортостан, в ИК-2 города Салават.

Некоторые опрошенные «Газетой.Ru» бывшие соратники Killmilk описывают Серафимова как человека с даром убеждения и хорошими навыками социальной инженерии. То есть хактивист умеет собирать вокруг себя людей и мотивировать их делать то, что ему нужно.

«Еще Killmilk хорош как брендмейкер — он умеет создавать информационные продукты и потом их продавать. Ну, как блогеры-инфоцыгане, понимаете?», — рассказал «Газете.Ru» один из них.