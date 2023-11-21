Хактивист Abbadon: лидером группировки Killnet оказался 29-летний уголовник

Лидером пророссийской хактивиствой группировки Killnet, который в сети выступает под ником Killmilk, является 29-летний Серафимов Николай Николаевич. Об этом «Газете.Ru» сообщили хактивисты Abbadon и NET-WORKER, основатель проекта Dark Femida Петр Врублевский, а также источник, связанный с правоохранительными органами.

Раскрыта личность лидера хактивистской группировки Killnet
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Хактивист Abbadon также сообщил, что Серафимов ранее был судим за распространение, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ). Отбывал наказание в Республике Башкортостан, в ИК-2 города Салават.

Некоторые опрошенные «Газетой.Ru» бывшие соратники Killmilk описывают Серафимова как человека с даром убеждения и хорошими навыками социальной инженерии. То есть хактивист умеет собирать вокруг себя людей и мотивировать их делать то, что ему нужно.

«Еще Killmilk хорош как брендмейкер — он умеет создавать информационные продукты и потом их продавать. Ну, как блогеры-инфоцыгане, понимаете?», — рассказал «Газете.Ru» один из них.

Информация о личности Killmilk раскрылась в ходе информационной атаки на Killnet со стороны оппонентов, кульминация которой случилась в конце октября и начале ноября 2023 года. Сформировался целый альянс хакеров и хактивистов, которые выступают против Killnet и Killmilk.

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