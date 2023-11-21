Telegram оштрафовали в России на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что мессенджер был признан виновным в нарушении статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Он обвиняется в неудалении недостоверной информации о деятельности российской армии во время специальной военной операции на Украине.

В августе мессенджер оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации. Так, она попросила мессенджер убрать публикацию в одном из каналов, в которой говорилось о том, что раньше она была гражданкой Украины.