В РФ приостановили использование медицинского софта с ИИ

В российских медучреждениях приостановлено использование софта с искусственным интеллектом (ИИ) из-за угрозы для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора .

По информации ведомства, речь идет о программном обеспечении Botkin.AI, так как софт может быть опасен для жизни и здоровья пациентов. К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора в результате проведенного анализа. Они выявили в Botkin.AI отклонения в характеристиках относительно заявленных при его государственной регистрации.