В РФ приостановили использование медицинского софта с ИИ

Росздравнадзор: в РФ приостановили использование медсофта с ИИ
В российских медучреждениях приостановлено использование софта с искусственным интеллектом (ИИ) из-за угрозы для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
По информации ведомства, речь идет о программном обеспечении Botkin.AI, так как софт может быть опасен для жизни и здоровья пациентов. К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора в результате проведенного анализа. Они выявили в Botkin.AI отклонения в характеристиках относительно заявленных при его государственной регистрации.
«Принято решение о приостановке его применения, а также инициировано проведение внепланового выборочного контроля в отношении производителя Botkin.AI ООО «Интеллоджик», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что ведомство направляло заявление и документы в прокуратуру Москвы.
До этого «Коммерсантъ» писал, что Росздравнадзором было впервые приостановлено применение медицинской системы с искусственным интеллектом (ИИ).