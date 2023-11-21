Metro: Более тысячи загадочных каучуковых сфер вынесло на британские пляжи

На британские пляжи выбросило более тысячи загадочных синих шаров. За последние несколько дней на берегу долины Тис на северо-востоке Англии были найдены сотни круглых каучуковых сфер, сообщает британская газета Metro. Их выносило на берег четыре дня подряд.

Более тысячи загадочных каучуковых сфер вынесло на британские пляжи
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Как пояснили эксперты местной организации по защите дикой природы Tees Valley Wildlife Trust, что шарики происходят с электростанции Хартлпул, где для очистки труб системы используются абразивные сферы. Предметы, получившие название "шары Тапрогге" в честь их производителя, редко выбрасываются в море, но иногда от них приходится избавляться, если на станции происходит внезапное повышение давления. В компании-операторе станции Хартлпул, заявили, что в последнее время экстренный сброс воды в ней не производился, что заставило многих подозревать в этом загадочном явлении виноваты сильные ветры и течения.

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По словам местных жителей, недавние сильные штормы разрушили большую группу шаров, которые находились на морском дне и выбросили их обратно на берег. При этом шары никогда ранее не находили в таком огромном количестве. Обычно на берег выносило не более двух-трех штук за один раз. Хотя сферы биоразлагаемы, для их полного распада требуется два года, что представляет угрозу для местной дикой природы, пояснили экологи.