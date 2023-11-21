Metro: Более тысячи загадочных каучуковых сфер вынесло на британские пляжи
На британские пляжи выбросило более тысячи загадочных синих шаров. За последние несколько дней на берегу долины Тис на северо-востоке Англии были найдены сотни круглых каучуковых сфер, сообщает британская газета Metro. Их выносило на берег четыре дня подряд.
Как пояснили эксперты местной организации по защите дикой природы Tees Valley Wildlife Trust, что шарики происходят с электростанции Хартлпул, где для очистки труб системы используются абразивные сферы. Предметы, получившие название "шары Тапрогге" в честь их производителя, редко выбрасываются в море, но иногда от них приходится избавляться, если на станции происходит внезапное повышение давления. В компании-операторе станции Хартлпул, заявили, что в последнее время экстренный сброс воды в ней не производился, что заставило многих подозревать в этом загадочном явлении виноваты сильные ветры и течения.
По словам местных жителей, недавние сильные штормы разрушили большую группу шаров, которые находились на морском дне и выбросили их обратно на берег. При этом шары никогда ранее не находили в таком огромном количестве. Обычно на берег выносило не более двух-трех штук за один раз. Хотя сферы биоразлагаемы, для их полного распада требуется два года, что представляет угрозу для местной дикой природы, пояснили экологи.