Более тысячи загадочных каучуковых сфер вынесло на британские пляжи

На британские пляжи выбросило более тысячи загадочных синих шаров. За последние несколько дней на берегу долины Тис на северо-востоке Англии были найдены сотни круглых каучуковых сфер, сообщает британская газета Metro. Их выносило на берег четыре дня подряд.

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Как пояснили эксперты местной организации по защите дикой природы Tees Valley Wildlife Trust, что шарики происходят с электростанции Хартлпул, где для очистки труб системы используются абразивные сферы. Предметы, получившие название "шары Тапрогге" в честь их производителя, редко выбрасываются в море, но иногда от них приходится избавляться, если на станции происходит внезапное повышение давления. В компании-операторе станции Хартлпул, заявили, что в последнее время экстренный сброс воды в ней не производился, что заставило многих подозревать в этом загадочном явлении виноваты сильные ветры и течения.