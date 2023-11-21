В Австралии изготовили бетон на кофейной гуще

Ученые Мельбурнского королевского технологического института в Австралии нашли новое применение кофейной гуще. Вещество планируется использовать в строительстве.

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Каждый день люди выпивают до двух миллиардов чашек кофе и образуют более 60 миллионов тонн влажной кофейной гущи. Лишь небольшая часть гущи используется повторно, в основном в качестве удобрения. Основная часть сжигается или попадает на свалку. Как и другие органические отходы, гуща разлагается и выделяет метан – парниковый газ, в 25 раз более мощный, чем углекислый.

Новое исследование показало, что кофейную гущу можно добавлять в бетон. Это сделает стройматериал более прочным.

В рамках эксперимента ученые обжарили отработанный молотый кофе в отсутствие кислорода и получили биоуголь. Когда его добавили в бетон вместо песка, прочность материала повысилась.

Исследователи получили наилучшие результаты, заменив 15% песка биоуглем и подвернув смесь термической обработке при температуре 350 градусов по Цельсию. Полученный бетон был на 30% прочнее обычного по прочности на сжатие – способности материала выдерживать нагрузку.

Известно, что бетон состоит из четырех основных ингредиентов: цемента, гравия, песка и воды. Это самый распространенный строительный материал в мире – его оборот составляет около 30 млрд тонн в год, сообщает CNN.