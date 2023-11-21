Ученые почти разгадали тайну головных болей от красного вина

Ученые приблизились к тому, чтобы разгадать механизм возникновения головных болей от красного вина. The Guardian рассказала со ссылкой на исследование Центра головной боли Калифорнийского университета в Сан-Франциско, что эксперты винят во всем фенольные флавоноиды.

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Фенольные флавоноиды — это соединения, которые придают вину вкус, цвет и аромат. Они содержатся в виноградных косточках и кожуре.

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Ученые подчеркивают, что головные боли от красного вина совсем не связаны с похмельем, возникающим утром после вечеринки. Эти головные боли могут начаться уже через 30 минут после того, как человек выпьет всего один или два небольших бокала вина.

The Guardian отмечает, что с древних времен ученые винили всевозможные соединения в красном вине в возникновении головной боли. Под подозрение попали танины, сульфиты, фенольные флавоноиды и биогенные амины. До сих пор ни один из них не был признан явным триггером боли.

Американские исследователи решили сосредоточиться на фенольных флавоноидах. Уровни этих соединений в красных винах могут быть в десять раз выше, чем в белых, что делает их главными кандидатами на вызывание немедленной головной боли.

Ученые провели лабораторные исследования более десятка соединений в красном вине, и одно из них заметно выделилось. Флаваноид кверцетин, который содержится почти исключительно в красном вине, перерабатывается в организме в различные вещества. Одно из них, глюкуронид кверцетина, оказался особенно эффективным в блокировании фермента, превращающего ацетальдегид в ацетат.

«Это может быть ключом к разгадке тайны. По мнению ученых, при подавлении важнейшего фермента в кровотоке накапливается токсичный ацетальдегид. При высоких уровнях это вызывает головные боли, тошноту, покраснение лица и потливость», — подчеркивает издание.

Для подтверждения этой теории потребуются провести испытания на людях.

По мнению исследователей, когда восприимчивые люди пьют красное вино, у них быстро развивается головная боль, особенно если они склонны к мигрени. Почему некоторые страдают больше остальных, неясно: возможно, их ферменты легче блокировать или они просто более восприимчивы к токсичному ацетальдегиду.

Ученые отметили, что виноград вырабатывает кверцетин в ответ на солнечный свет, поэтому некоторые вина, к примеру, каберне из солнечной долины Напа, могут содержать в пять раз больше кверцетина, чем другие.