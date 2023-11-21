Жара 2022 года в Европе оказалась более смертельной, чем считали ученые

Согласно новым подсчетам ученых Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) в Испании, человеческие потери от экстремальной жары в странах Европы летом 2022 года оказались выше предыдущих оценок почти на 8 тыс. жизней. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Regional Health — Europe.

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Авторы работы пересмотрели оценки, согласно которым в прошлом году тепловая волна стала причиной 62 тыс. 862 преждевременных уходов из жизни в 35 европейских стран. По уточненным данным, жертвами климатического бедствия оказались более 70 066 тыс. европейцев.

Чтобы разработать теоретическую основу, исследовательская группа собрала данные о суточной температуре и летальных исходах в 147 регионов 16 стран ЕС. Затем они проанализировали и сравнили оценки смертности, связанной с жарой и холодом, по разным уровням агрегирования: ежедневно, еженедельно, двухнедельно и ежемесячно.

Анализ выявил различия в эпидемиологических оценках в зависимости от временной шкалы. В частности, было обнаружено, что недельные, двухнедельные и месячные модели недооценивают влияние жары и холода по сравнению с суточной моделью и что степень недооценки увеличивается с увеличением продолжительности периода сбора информации.

«Важно отметить, что различия были очень небольшими в периоды сильного холода и жары, например, летом 2003 года, когда недооценка по модели еженедельных данных составляла всего 4,62%», — уточнила один из авторов исследования Джоан Баллестер Кларамунт.