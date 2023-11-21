NVIDIA обвиняют в краже секретных данных

Компания Valeo Schalter und Sensoren, которая занимается разработкой автомобильных технологий, обвинила NVIDIA в присвоении данных, составляющих коммерческую тайну. Она подала иск в суд, передает 3Dnews.ru.

Истец утверждает, что чипмейкер завладел его конфиденциальными данными. Отмечается, что в 2021 году производитель видеокарт нанял бывшего сотрудника Valeo.

Перед уходом из автомобильной компании он скопировал секретные файлы, в частности, исходный код приложения для автоматической парковки с помощью искусственного интеллекта и другие конфиденциальные документы.

Сотрудником была проведена телеконференция между NVIDIA и Valeo. Он продемонстрировал собственный экран всем участникам. Однако при сворачивании окна с презентацией мужчина случайно показал рабочий стол, на котором располагались файлы с секретной информацией.

Их удалось распознать сотрудникам Valeo. Работники компании успели сделать скриншоты в качестве доказательства. Их передали регулирующим органам.

Теперь Valeo считает, что производитель видеокарт «подсмотрел» в эти документы и приступил к разработке собственных автомобильных технологий.