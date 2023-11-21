Опубликован рейтинг смартфонов с самыми емкими аккумуляторами

Рейтинг смартфонов с самыми ёмкими аккумуляторами
Портал ElectronicsHub провёл исследование по определению смартфонов с самыми ёмкими аккумуляторами. В ходе исследования были проанализированы мобильные устройства 30 крупнейших брендов, которе выпущены с 2018 года.
Среди смартфонов Apple самый ёмкий аккумулятор оказался у iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч. Наименее ёмкая батарея у iPhone SE – всего 1821 мАч. Лидерами по ёмкости аккумулятора среди смартфонов корейского производителя стали Samsung Galaxy M51 и Galaxy F62 – 7000 мАч. Худшим оказался Galaxy A2 Core,- ёмкость его аккумулятора достигает 2600 мАч.
Xiaomi с 2018 года выпустила восемь смартфонов, ёмкость аккумуляторов которых составляет 6000 мАч: Redmi 10, Redmi 10 Power, Redmi 10 Prime, Redmi 9T, POCO C40 и POCO X3. Стоит отметить, что минимальный показатель в гаджетах китайского производителя за последние пять лет был 3000 мАч. А это в 1,65 раза больше, чем в iPhone SE 2.
Согласно ElectronicsHub, смартфонами с наиболее ёмкими аккумуляторами стали устройства китайской компании Ulefone – средний показатель 6600 мАч. Как видно на графике, Ulefone лидирует по доле смартфонов с наибольшей ёмкостью – у 92,31% всех устройств бренда ёмкость батареи достигает 5000 мАч и более.
Вторую позицию списка заняла компания Doogee – 5500 мАч. Замыкает тройку лидеров Blackview с показателем 5180 мАч. Смартфоны Apple расположились на 20 месте. Среднее значение ёмкости аккумуляторов среди «яблочных» гаджетов достигает в 3187 мАч.
Также портал ElectronicsHub поделился графиком, на котором показано, как менялась ёмкость аккумуляторов смартфонов крупных брендов за последние пять лет. Как можно заметить, Apple значительно отстаёт от конкурентов.
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