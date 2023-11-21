Китайские ученые нашли напиток, снижающий риск заражения COVID-19

Учеными из Китая найден напиток, снижающий риск заражения COVID-19
Оказывается, потребление кофе уменьшает риск заражения ковидом. Это узнали эксперты Шеньянского национального медицинского университета в Китае.
Богатая полифенолами диета стимулирует иммунный ответ COVID-19 и облегчает симптомы болезни. В новой научной работе ученые проверили, обладает ли кофе таким эффектом.
Итоги дали понять, что кофе способен препятствовать попаданию коронавирусов и их разных штаммов (альфа, дельта и омикрон) в клетки человека. Данный эффект, по словам специалистов, обусловлен увеличением активности пищеварительного фермента катепсина L, который препятствует попаданию в клетки S-белка ковида.
Как отметили авторы проделанной работы, защитные свойства напитка связаны с хлорогеновой кислотой и кофеином. Первый фермент снижает воспаление, а второй стимулирует иммунную систему, пишет журнал BioMed Central.