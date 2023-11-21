Металлический аккумулятор прототипа iPhone 16 Pro показали на фото

В сети появились изображения аккумулятора, разрабатываемого для iPhone 16 Pro. Фотографии, которыми поделился инсайдер KosutamiSan в социальной сети X, что аккумулятор грядущей новинки будет иметь более высокую ёмкость.

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Согласно изображениям, прототип аккумулятора iPhone 16 Pro заключён в матовый металлический корпус с переработанным разъёмом. Это изменение повысит термический КПД батареи без существенного влияния на её вес. Ранее в Apple Watch корпус батареи изготавливался с применением чёрной фольги, но, начиная с 40-мм Apple Watch Series 7, производитель начал использовать металлические корпуса для улучшения тепловых показателей.

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MobiDevices

Новая батарея будет иметь ёмкость 3355 мАч (13,02 Втч) с ограниченным напряжением заряда 4,48 В. В настоящее время в iPhone 15 Pro используется аккумулятор на 3274 мАч, а это означает, что Apple увеличит ёмкость аккумулятора на 2,5%.

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MobiDevices

Предполагается, что все модели серии iPhone 16 оснастят графеновым радиатором для уменьшения перегрева. Графен – это материал, широко используемый в производстве микрочипов, который обеспечивает большую твердость, лёгкость и гибкость. Этот материал в 200 раз прочнее стали. Кроме того, графен обладает теплопроводностью в 10 раз выше, чем медь, которая сейчас используется в радиаторах «яблочных» гаджетов.