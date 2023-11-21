Метеорит оставил дыру в припаркованной машине жителя Франции

Небесное тело с грохотом влетело в припаркованное авто, оставив в нем дымящуюся дыру. Эта новость застигла врасплох хозяина транспортного средства.

© Vse42.ru

Необычный инцидент произошел в южном районе Страсбурга на востоке Франции. Утром накануне, 20 ноября, спасателям поступило сообщение от очевидцев, заявивших о "страшном грохоте" и дыме, идущем из припаркованной у дороги машины. Выехавшие на место специалисты обнаружили автомобиль, в крыше которого была пробита 40-сантиметровая дыра. Под авто спасатели нашли двухсантиметровый "камень или кусок дерева", который не поддавался идентификации. По версии спасателей, произошло "падение небесного тела", пишет агентство ТАСС со ссылкой на зарубежный телеканал LCI.

Предмет, который, по предположению спасателей, был метеоритом, обследовали на месте инцидента специалисты радиологического контроля. Однако они не обнаружили превышения допустимого фона. Загадочный объект передали правоохранителям, которые отправили его на экспертизу в Париж.