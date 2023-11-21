Богатых людей сочли угрозой планете

В самых богатых людях увидели угрозу планете, так как они ответственны за больший объем вредных выбросов, чем 66 процентов беднейшего населения Земли. К такому выводу пришли Стокгольмский институт окружающей среды (SEI), газета The Guardian, международное объединение Oxfam и отдельные эксперты по итогам совместного исследования.

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Согласно результатам анализа, на богатейший один процент населения планеты, или 77 миллионов человек, пришлось более 16 процентов от общего объема выбросов углекислого газа. Исследователи отметили, что 66 процентов наиболее бедных землян, вместе взятых, ответственны за меньший объем вредных выбросов.

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Ученые оценили общий углеродный след от богачей по итогам 2019 года в 5,9 миллиарда тонн углекислого газа. В соответствии с тем фактом, что на каждый миллион тонн углерода приходится 226 унесенных жизней по всему миру, объема выбросов только от одного процента населения будет достаточно, чтобы в ближайшие десятилетия из-за экстремальной жары и других климатических воздействий не стало 1,3 миллиона человек. Исследователи уточнили, что в первую очередь от негативного влияния богачей на экологию и климат пострадают люди с низкими доходами, а также этнические сообщества и мигранты, вынужденные много времени проводить на открытом воздухе.

Помимо этого, углеродный след в 0,1 процента, оставляемый суперъяхтами и частными самолетами, в 77 раз превышает целевой показатель роста среднемировых температур выше отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, указанный в Парижском соглашении. В качестве решения глобальной проблемы авторы исследования предложили властям как можно скорее ввести высокие налоги на доходы сверхбогатых людей, а также на прибыль компаний, добывающих ископаемое топливо. Согласно их подсчетам, 60-процентный налог на доходы одного процента наиболее состоятельных людей на планете позволит собрать 6,4 миллиарда долларов в год и за счет этого сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 695 миллионов тонн.