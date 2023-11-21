Центр Млечного Пути запечатлели с беспрецедентной точностью

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел центр галактики Млечный Путь в беспрецедентных деталях. Он исследовал область на расстоянии 300 световых лет от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и 25 тысяч световых лет от Земли.

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Изображения охватывают более 50 тысяч звезд и «хаотичные» облака в центре галактики. Ранее у ученых не было инфракрасных данных об этом регионе с высоким уровнем разрешения и чувствительности. Астрономы отметили, что фотографии телескопа помогут раскрыть свойства этой экстремальной среды.

Так, было выявлено скопление протозвезд – объектов, которые находятся в стадии формирования и набора массы и испускают потоки, которые «светятся как костер на фоне темного облака». Команда ученых обнаружила ранее неизвестную протозвезду в 30 раз массивнее Солнца.

«Облако, из которого выходят протозвезды, настолько плотное, что телескоп не может зафиксировать свет от звезд, находящихся за ним», – пояснили астрономы.

На фотографиях можно увидеть небольшие, темные в инфракрасном диапазоне облака, похожие на дыры в звездном поле. Именно там рождаются будущие звезды.

Камера NIRCam также зафиксировала излучение за пределами освещенной области звездообразования. По мнению исследователей, оно исходит от молодых массивных звезд.

Команда также сообщила, что телескоп «Джеймс Уэбб» достаточно мощен, чтобы исследовать отдельные звезды в центре галактики. Это позволит ученым узнать, как они формируются и как окружающая среда влияет на их эволюцию, сообщает The Daily Mail.