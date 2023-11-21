Исследование: телевизор и гаджеты делают человека глупее

Часто приходится слушать, что "ящик" делает человека глупее. А сейчас такие обвинения звучат и в адрес гаджетов. Но оппоненты утверждают, что все ровно наоборот. Что эта электроника развивает мелкую моторику и скорость, которые помогают мозгу быстрее реагировать на происходящее и принимать решения. Утверждается, что при использовании гаджетов можно быстрее усвоить информацию, адаптируясь к изменениям в технологической сфере.

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В последние десятилетия этой тематике было посвящено множество различных научных трудов. Недавно в издании Neuropsychology Review были опубликованы обобщенные результаты 34 подобных исследований. Они касались компьютерных игр, просмотра контента в интернете, использования социальных сетей и т. д. Оказалось, что люди, которые проводят много времени перед экраном, существенно уступают по своим когнитивным способностям тем, кто смотрит на дисплеи редко.

Больше всего от экранов снижается способность длительное время фокусироваться на какой-то одной задаче или источнике информации. Кроме того, страдает способность человека контролировать и регулировать свое поведение, адекватно реагировать на различные ситуации. Например, критика на работе или ссора в семье воспринимается человеком не как мелкая неприятность, а как катастрофа вселенского масштаба. Подчеркивается, что не имеет значения, смотрит ли человек длительное время телевизор или пользуется соцсетями - результат будет одним и тем же. Кроме того, вред умственному здоровью обнаружен во всех возрастных группах.