Росздравнадзор проверит производителя платформы Botkin.AI

"В связи с имеющейся информацией о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан Росздравнадзор проведет проверку в отношении производителя данного продукта. По результатам контрольных мероприятий будут приняты меры в соответствии с существующим законодательством", - говорится в сообщении.