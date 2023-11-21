Tesla выпустила ретро-часы S3xy Time

Компания Илона Маска представила «секси-часы»
Tesla выпустила в Китае новый продукт – часы S3xy Time Glow Clock. Об этом сообщает издание NotebookCheck.
Устройство оснащено шестью цветными IPS-дисплеями, заключенными в корпус, стилизованный под колпачки газоразрядных ламп. Выводимое на экраны изображение настраивается: оно может представлять собой как текстовые надписи, так и цифры разных шрифтов. «Лампы» установлены на массивной алюминиевой подставке, тыльная сторона которой украшена надписью S3xy.
Также на подставке находится порт USB-C, который, судя по всему, используется для питания устройства. Можно установить до шести будильников с функциями повтора. Устройство оснащено чипом реального времени RTC с поддержкой синхронизации по Wi-Fi. Управление осуществляется с помощью встроенных кнопок в подставке.
Tesla пообещал выпускать для S3xy Time Glow Clock другие прошивки с новыми функциями.
Размеры часов: 204 на 68 на 70 мм.
Часы Tesla S3xy уже продаются в Китае по цене 839 юаней (10,5 тыс. руб. по курсу на 21 ноября 2023 года). Информации о появлении новинки на других рынках нет.