Tesla выпустила ретро-часы S3xy Time

Tesla выпустила в Китае новый продукт – часы S3xy Time Glow Clock. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

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Устройство оснащено шестью цветными IPS-дисплеями, заключенными в корпус, стилизованный под колпачки газоразрядных ламп. Выводимое на экраны изображение настраивается: оно может представлять собой как текстовые надписи, так и цифры разных шрифтов. «Лампы» установлены на массивной алюминиевой подставке, тыльная сторона которой украшена надписью S3xy.

Также на подставке находится порт USB-C, который, судя по всему, используется для питания устройства. Можно установить до шести будильников с функциями повтора. Устройство оснащено чипом реального времени RTC с поддержкой синхронизации по Wi-Fi. Управление осуществляется с помощью встроенных кнопок в подставке.

Tesla пообещал выпускать для S3xy Time Glow Clock другие прошивки с новыми функциями.

Размеры часов: 204 на 68 на 70 мм.