СМИ узнали дату релиза новых флагманов Samsung

Корейская корпорация Samsung анонсирует новые смартфоны 17 января. Такую дату называет корейское издание The Elec.

По информации источника в компании, презентация гаджетов Unpacked состоится 17 января. Мероприятие пройдет в американском городе Сан-Хосе. Сразу после окончания презентации Samsung откроет предзаказы на модели. Устройства появятся в продаже с 30 января.

Инсайдеры также раскрыли информацию, что IT-гигант запланировал релиз трех флагманов — стартового девайса Galaxy S24, улучшенной модели Galaxy S24+ и топового гаджета Galaxy S24 Ultra.

Журналисты издания PhoneArena предположили, что Samsung может рассказать о будущей презентации 2 января и открыть возможность предварительного бронирования.

«Вторник, 2 января, вполне может стать днем начала резервирования предварительного заказа Galaxy S24», — заявили авторы.