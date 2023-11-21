Экраны следующих iPhone станут еще больше

Компания Apple намерена увеличить экраны флагманских iPhone 16 Pro и сохранить в номерных моделях стандартную частоту обновления изображения. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил инсайдер Revegnus.

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Согласно источнику, компания Apple планирует увеличить экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. Диагональ актуальных iPhone 15 Pro и 15 Pro Max составляет 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Ранее о потенциальном увеличении размера дисплея сообщали другие инсайдеры. Причем в основном эти слухи касались старшей модели в линейке, которая может получить название iPhone 16 Ultra.

Изменения также получат базовые модели iPhone 16 и 16 Plus, дисплеи которых сохранят текущие размеры, а именно 6,12 и 6,69 дюйма соответственно. Причем эти версии оснастят LTPS-матрицами с частотой обновления 60 Гц. Таким образом, номерные модели iPhone следующего поколения будут уступать по плавности экрана большинству бюджетных смартфонов, в которых частота обновления изображения колеблется между 90 и 120 Гц.