Раскрыта роль растений в спасении Земли

Австралийские ученые раскрыли потенциальную роль растений в спасении Земли от катастрофических изменений климата. Согласно результатам усовершенствованного экологического моделирования, опубликованным в журнале Science Advances, растения во всем мире способны поглощать больше углекислого газа, попадающего в атмосферу из-за деятельности человека, чем считалось ранее.

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Исследователи выяснили, что хорошо зарекомендовавшая себя климатическая модель, которая используется для прогнозов последствий глобального потепления, предсказывает усиленное поглощение углекислого газа растениями к концу XXI века, если учитывать некоторые особенности процесса фотосинтеза. Например, то, насколько эффективно углекислый газ может перемещаться через внутреннюю часть листа, как растения приспосабливаются к изменениям температуры и распределяют питательные вещества.

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Фиксация углерода в процессе фотосинтеза служит естественным механизмом смягчения последствий изменения климата. За последние несколько десятилетий сообщалось об усилении поглощения углерода из-за роста концентрации углекислого газа. Однако было неясно, как растительность будет реагировать на СО2, температуру и количество осадков, которые будут отличаться от того количества, что наблюдается сегодня. Ученые полагали, что сильные засухи и жара могут значительно ослабить поглощающую способность наземных экосистем.

В новой работе были рассмотрены несколько различных версий климатической модели. Самая простая версия игнорировала три важнейших физиологических механизма, связанных с фотосинтезом, тогда как самая сложная версия учитывала все три механизма. Оказалось, что в последнем случае предсказывается значительное увеличение поглощения углерода растениями во всем мире. Все три процесса усиливали друг друга, что превышало простую сумму эффектов, рассмотренных по отдельности.