В Сербии с помощью спутников нашли следы древнейшей цивилизации

Ранее неизвестную сеть массивных объектов обнаружили в Южно-Карпатском бассейне Центральной Европы ученые из Университетского колледжа Дублина в сотрудничестве с коллегами из Сербии и Словении. Открытие удалось сделать с помощью спутниковой и аэросъемки.

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Благодаря спутниковым снимкам исследователям удалось выявить более 100 ранее неизвестных мегапоселений, существовавших примерно 3500 лет назад. Результаты были проверены путем полевых изысканий, раскопок и геофизической разведки. На их основании ученые сделали вывод, что подавляющее большинство объектов были построены между 1600 и 1450 годами до нашей эры. При этом почти все они были покинутыми жителями около 1200 года до нашей эры.

Некоторые из самых крупных городов-крепостей уже были известны науке. Однако до настоящего времени археологи не предполагали, что все они были связаны друг с другом и создавали сеть сложных сообществ, население которых могло исчисляться десятками тысяч человек.

Более 100 таких поселений были расположены во внутренних районах бассейна реки Тиса на расстоянии пяти километров друг от друга. Как правило, они имели круглую форму и защищались мощными оборонительными сооружениями. Эти памятники назвали «Группой участков Тисы» (TSG). По мнению ученых, TSG выполняла роль центра инноваций в доисторической Европе, пишет издание Heritage Daily.