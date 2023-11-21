Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ

Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с искусственным интеллектом (ИИ). Речь идет о системе анализов Botkin.AI, которая помогает врачам находить патологии на снимках компьютерной томографии.

© Pixabay

В ведомстве установили, что разработка, созданная за счет вложений группы венчурных фондов, может нанести вред здоровью и даже жизни пациентов. Отмечается, что в настоящий момент выданное три года назад регистрационное удостоверение Botkin.AI отозвано и проводится проверка разработчика системы компании «Интеллоджик».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что в медицине делаются только первые шаги для обучения ИИ. Для его внедрения в медицину необходимы серьезные технические решения, к которым готовы абсолютно не все учреждения в сфере здравоохранения.