Ученые перечислили угрожающие человечеству эволюционные ловушки

Шведские учёные назвали 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству
Учёные применили концепцию эволюционных ловушек к человеческому обществу, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.
Люди как вид невероятно креативны. У нас есть способность внедрять инновации, адаптироваться ко многим обстоятельствам и сотрудничать в удивительно больших масштабах. Но эти навыки имеют непредвиденные последствия. Проще говоря, можно сказать, что человеческий вид был успешным и в некотором смысле слишком умным для своего будущего блага.
Новое исследование показывает, как человечество может застрять в «эволюционных ловушках» — тупиках, возникающих в результате изначально успешных инноваций. В первоначальном обзорном подходе учёные выделяют 14 таких ловушек:
- упрощение сельского хозяйства;
- экономический рост, который не приносит пользы людям и окружающей среде;
- нестабильность глобального сотрудничества;
- переломные моменты климата;
- искусственный интеллект;
- потеря социального капитала из-за цифровизации;
- повышение уровня напряжённости между крупными национальными государствами или региональными политическими блоками;
- рост вооружённых конфликтов;
- увеличение частоты повторно возникающих инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, высокопатогенный птичий и свиной грипп, устойчивые к антибиотикам инфекции и COVID-19;
- привязанность к инфраструктуре;
- химическое загрязнение;
- биосферный разрыв (разделение населённых пунктов и экосистем);
- чрезмерное потребление (разделение производства и потребления);
- дезинформация (цифровизация может усилить распространение ложной и информации).
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