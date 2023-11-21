Шведские учёные назвали 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству

Учёные применили концепцию эволюционных ловушек к человеческому обществу, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Ученые перечислили угрожающие человечеству эволюционные ловушки
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Люди как вид невероятно креативны. У нас есть способность внедрять инновации, адаптироваться ко многим обстоятельствам и сотрудничать в удивительно больших масштабах. Но эти навыки имеют непредвиденные последствия. Проще говоря, можно сказать, что человеческий вид был успешным и в некотором смысле слишком умным для своего будущего блага.

Новое исследование показывает, как человечество может застрять в «эволюционных ловушках» — тупиках, возникающих в результате изначально успешных инноваций. В первоначальном обзорном подходе учёные выделяют 14 таких ловушек:

  • упрощение сельского хозяйства;
  • экономический рост, который не приносит пользы людям и окружающей среде;
  • нестабильность глобального сотрудничества;
  • переломные моменты климата;
  • искусственный интеллект;
  • потеря социального капитала из-за цифровизации;
  • повышение уровня напряжённости между крупными национальными государствами или региональными политическими блоками;
  • рост вооружённых конфликтов;
  • увеличение частоты повторно возникающих инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, высокопатогенный птичий и свиной грипп, устойчивые к антибиотикам инфекции и COVID-19;
  • привязанность к инфраструктуре;
  • химическое загрязнение;
  • биосферный разрыв (разделение населённых пунктов и экосистем);
  • чрезмерное потребление (разделение производства и потребления);
  • дезинформация (цифровизация может усилить распространение ложной и информации).

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