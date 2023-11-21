Ученые перечислили угрожающие человечеству эволюционные ловушки

Люди как вид невероятно креативны. У нас есть способность внедрять инновации, адаптироваться ко многим обстоятельствам и сотрудничать в удивительно больших масштабах. Но эти навыки имеют непредвиденные последствия. Проще говоря, можно сказать, что человеческий вид был успешным и в некотором смысле слишком умным для своего будущего блага.