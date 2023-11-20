Эксперт рассказал, почему Россия проводит мало экспериментов на орбите

На Международной космической станции (МКС), российские космонавты ограничены в проведении экспериментов из-за недостатка финансирования, подчеркнул генеральный конструктор Роскосмоса Владимир Соловьёв на конференции, посвящённой 25-летию станции. Он выразил необходимость прекращения практики финансирования космических исследований на «остаточных» основах и призвал к более энергичным действиям.

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Соловьёв отметил, что по числу проведённых экспериментов в космосе Россия отстаёт от большинства космических держав и подчеркнул важность решительной борьбы с данной тенденцией. По статистике, Россия сейчас опережает только Канаду в количестве проведённых научных исследований.