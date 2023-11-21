Google Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro сравнили по качеству фото и видео

На YouTube-канале «SMART ОБЗОР» протестировали по качеству фото и видео новые смартфоны от Google и Xiaomi.

Pixel 8 Pro предлагает основную камеру на 50 МП, ультраширик на 48 МП с углом обзора 125,5 градуса, телевик на 48 МП с 5-кратным зумом, селфи на 10,5 МП с автофокусом. В то же время на Xiaomi 14 Pro стоят основной модуль на 50 МП, ультраширокоугольный на 50 МП с углом обзора 115 градусов, телевик на 50 МП, а также селфи-камера на 32 МП и тоже с автофокусом.

Видео дня

При хорошем освещении разницы между фото почти нет. Но сильнее обработка на снимках с Pixel. При этом фотографии людей более естественные, наоборот, получаются именно на Pixel 8 Pro. Это касается как основной камеры, так и телевика.

Динамический диапазон значительно лучше у Xiaomi. Ночные фотографии получаются разные: на Pixel это HDR-снимки, на Xiaomi - более натуральные. Это видно на фото и с основной камеры, и с ширика.

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

В совокупности телефотообъектив на Pixel оказывается лучше. Макроснимки же получаются близкими по качеству в обоих случаях.

Фронтальные камеры выдают тоже очень похожие фото. Видео оба смартфона могут на фронтальную камеру записывать в 4К 60 к/с. Однако более естественная цветопередача получается на Xiaomi - Pixel делает картинку слишком контрастной.

В 4К 30 к/с на основную камеру оба аппарата снимают отлично, с хорошей стабилизацией и неплохим звуком. А вот в 4К 60 к/с Pixel на фоне Xiaomi всё же проигрывает с точки зрения стабилизации, детализации, шумов.

Вывод