Пять мумий возрастом свыше тысячи лет обнаружены в Перу

Перуанские археологи во время раскопок у реки Римак в провинции Лима обнаружили пять мумий, возраст которых превышает тысячу лет. Об этом пишет агентство Andina.

Пять мумий возрастом свыше тысячи лет обнаружены в Перу
© INAH

По данным агентства, мумии были обнаружены в археологическом памятнике Уака-ла-Флорида, с высокой долей вероятности они принадлежат к культуре Манчай.

Археологи пояснили, что останки принадлежат предположительно четверым детям и одному взрослому.

По словам специалистов, мумии будут вывезены с места раскопок в ближайшее время с тем, чтобы ученые могли продолжить исследования. В частности, археологи намереваются изучить ткани, обнаруженные в погребальных свертках.

Кроме того, при раскопках была обнаружена лестница. Ее возраст составляет порядка 3,5 тыс. лет.

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