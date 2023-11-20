Пять мумий возрастом свыше тысячи лет обнаружены в Перу

Перуанские археологи во время раскопок у реки Римак в провинции Лима обнаружили пять мумий, возраст которых превышает тысячу лет. Об этом пишет агентство Andina.

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По данным агентства, мумии были обнаружены в археологическом памятнике Уака-ла-Флорида, с высокой долей вероятности они принадлежат к культуре Манчай.

Археологи пояснили, что останки принадлежат предположительно четверым детям и одному взрослому.

По словам специалистов, мумии будут вывезены с места раскопок в ближайшее время с тем, чтобы ученые могли продолжить исследования. В частности, археологи намереваются изучить ткани, обнаруженные в погребальных свертках.