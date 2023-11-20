Названы сроки анонса и старта продажи флагманских Samsung Galaxy S24

Samsung готовится к запуску своей новой флагманской серии Galaxy S24, и, согласно последним утечкам, дата анонса и начало продаж уже известны.

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Ожидается, что серия Galaxy S24 будет представлена 17 января 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния. Предзаказ на новые устройства станет доступен уже на следующий день, 18 января.

Покупатели, оформившие предзаказ, начнут получать свои устройства в период с 26 по 30 января. Для тех, кто предпочитает покупку в магазине, продажи стартуют 30 января. Эта информация подтверждает предыдущие слухи о дате выпуска.

Что касается характеристик, серия Galaxy S24, как сообщается, будет оснащена процессорами Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона.