Температура на Земле поднялась выше критического порога

Температура на Земле в пятницу, 17 ноября, впервые поднялась выше критического порога в два градуса, преодоление которого может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты, рассказала замдиректора Службы по изменению климата Copernicus Саманта Берджесс. Об этом пишет «Российская газета».

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По ее словам, средняя глобальная температура оказалась более чем на 2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период.

Берджесс отметила, что температура поднялась выше критической отметки лишь на некоторое время. В среднем, она в среднем на 1,17 градуса превысила уровни 1991-2020 годов, но по сравнению доиндустриальными временами температура была на 2,06 градуса выше.

Это не означает, уточнила замдиректора, что глобальное потепление уже достигло критического уровня.