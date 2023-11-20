Ученые выяснили,  что слоны обращаются друг к другу по имени

Это открытие в очередной раз меняет представление о когнитивных способностях животных. Конечно, слон - один из самых умных представителей фауны, он хорошо изучен наукой. Но недавно международная группа ученых сообщила о настоящей сенсации: африканские слоны обращаются друг к другу по имени. Ничего подобного ранее не было замечено в мире фауны.

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Известно, что некоторые животные способны обращаться к сородичам звуками и передавать информацию, например, о пище или приближающихся хищниках. Но эти звуки работают на уровне инстинкта, не являются "социальными".

Слоны, по утверждению ученых, единственные на нашей планете животные, которые, как и люди, дают друг другу имена. К такому выводу они пришли, изучая африканских слонов. Всего было зафиксировано 527 различных криков. На первый взгляд для нашего уха это почти одинаковые звуки. Чтобы отличить обращения слонов, то есть "имена", от остальных звуков, была использована компьютерная модель. Логика ученых довольно очевидна. Если обращаясь к одному и тому же слону, его товарищи издавали один и тот же звук, то это и было его имя. Значит, в данном сообществе все особи поименованы и именно так общаются друг с другом.