Ученые не смогли идентифицировать объект возле Юпитера

Международная и междисциплинарная команда ученых, в состав которой входили космонавты, астрономы и астрофизики, не смогла идентифицировать объект, обнаруженный астрономами-любителями еще в 2016 году. Выяснилось, что он представляет собой нечто среднее между кометой и астероидом.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем сообщает Phys.org. В своей работе исследовательская группа описывает результаты многочисленных тестов, которые она провела для классификации загадочного объекта. Однако достоверно определить его природу так и не удалось.

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Он был обнаружен группой так называемых гражданских ученых, астрономов-любителей. В ночном небе в 2016 году они заметили объект в рамках проекта по открытому поиску астероидов. Затем авторы открытия изучили общедоступные архивные данные и даже нашли в них изображения таинственного объекта. Однако ни одного профессионального исследования, посвященного ему, до сих пор не проводилось.

Объект получил обозначение 2009 DQ118, причем исследовательская группа сразу предположила, что он является квази-Хильдой. Хильды - это группа комет и астероидов, существующая между Главным поясом астероидов и троянскими объектами. В новом исследовании было доказано, что изученное небесное тело действительно можно назвать квази-Хильдой. Было установлено и то, что данный объект часто приближается к Юпитеру, вращаясь вокруг Солнца.

Однако исследователи не сумели его идентифицировать: им не удалось найти никаких доказательств того, что 2009 DQ118 является кометой или астероидом. Его основным материалом не является ни лед, ни камень. Ученые говорят, что по своим характеристикам он находится прямо на границе между астероидами и кометами. То есть, обнаруженный любителями объект не является настоящим астероидом класса Хильды, так как отличается от них своими характеристиками, поэтому ему и дали "квази-название".