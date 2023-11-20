ИИ появится в недорогих смартфонах

В 2024 году встроенную поддержку искусственного интеллекта (ИИ) получат недорогие смартфоны. Об этом сообщает издание T3.

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По словам журналистов медиа, поддержка ИИ не окажется эксклюзивной только для флагманских аппаратов. Специалисты отметили, что из-за возросшей мощности процессоров новые технологии будут доступны даже в дешевых устройствах.

В качестве примера журналисты привели процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, выпущенный для субфлагманов и недорогих телефонов. Чип имеет пиковую частоту 2,63 гигагерц и выросшую на 50 процентов мощность графического процессора. Также встроенный нейронный процессор обеспечивает на 60 процентов большую производительность ИИ, чем модель прошлого поколения.

«К концу года будет сложнее найти Android-смартфон, который не обладает впечатляющими возможностями искусственного интеллекта, чем тот, у которого поддержка ИИ есть», — отметили авторы.

При этом первыми на рынке смартфонами со встроенной поддержкой новых технологий окажутся флагманы: в частности, для топовых моделей Qualcomm выпустила чип Snapdragon 8 Gen 3.