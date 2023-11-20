В Мохенджо-Даро нашли крупнейший клад за столетие

В Пакистане археологи во время проведения спасательных раскопок в Мохенджо-Даро обнаружили сосуд, полный медных монет. Этот клад стал крупнейшим за последние 93 года, найденным в границах уникального памятника.

© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, сосуд с монетами был обнаружен в ступе - куполообразном здании, возведенном как буддийская святыня на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО Мохенджо-Даро. Этот древний город называют "Курганом мертвых". Он был одним из важнейших мегаполисов древней цивилизации долины Инда, процветавшей в период между 2600 и 1900 годами до нашей эры.

Видео дня

Впервые город был раскопан в 1920-е годы. И вот теперь эксперты говорят, что найденный клад стал первой значительной находкой за последние 93 года. По словам руководителя раскопок доктора Сайеда Шакира Шаха, горшок с монетами первыми нашли рабочие, нанятые археологами, но его затем снова его закопали. И только чуть позже некоторые из них все-таки рассказали археологам о своей находке.

Сосуд с монетами нашли повторно и перевезли в лабораторию. Кстати, общая масса клада составляет около пяти с половиной килограммов. Монеты слиплись друг с другом, некоторые из них покрыты слежавшимся грунтом. Поэтому пока текст, отчеканенный на них, не читается. Однако ученые надеются, что в лабораторных условиях удастся очистить моменты и законсервировать их текущее состояние.

Шакир Шах сообщил, что, скорее всего, монеты принадлежали кушанскому периоду.

"Мы перенесли монеты в лабораторию, но обязательно наймем экспертов, чтобы определить период по надписям на них. Предстоит выяснить, каким именно династиям принадлежат монеты", - сказал он.