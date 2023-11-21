Ученые смоделировали погружение в атмосферу Урана

Используя высокотемпературный плазменный туннель, ученые воссоздали условия погружения в атмосферу Урана. Этот эксперимент важен для планирования будущих миссий к газовой планете.

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Зонд, отправленный к Урану, будет подвергаться воздействию высокого давления и температуры. Ему потребуется высокоэффективная система тепловой защиты.

Чтобы приступить к проектированию такой системы, необходимо адаптировать существующие испытательные установки для воспроизведения нужного состава атмосферы и скорости. Но данных об Уране у ученых на данный момент не так много. Основную информацию они получили благодаря «Вояджеру-2», который миновал газовую планету в 1980-х годах.

В рамках нового эксперимента международная команда исследователей создала зонд и испытала его в двух установках. Это были туннель T6 Stalker (гиперзвуковая плазменная установка в Оксфордском университете в Великобритании) и плазменные аэродинамические трубы в Штутгартском университете в Германии.

Ученые создали смеси из газов, подобных тем, что были обнаружены на Уране и Нептуне, и пропустили сквозь них зонд со скоростью 19 км/сек. Во время полета приборы измеряли конвекционные и радиационные потоки, изучали влияния абляции и пиролиза на экранирование космических аппаратов, сообщает Science Alert.

«Теперь, когда эксперименты успешно проведены, мы можем использовать полученную информацию для разработки датчиков, которые будут измерять атмосферу ледяных гигантов», – отметили исследователи.