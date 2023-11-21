Дикие бонобо склонны к сотрудничеству между группами

Международная группа ученых показала, что группы диких бонобо, живущие на одной территории, склонны к сотрудничеству, а не проявляют агрессию, как шимпанзе. Это говорит о том, что социальное поведение людей может быть похожим на поведение бонобо. Исследование опубликовано в журнале Science.

Шимпанзе и бонобо — ближайшие родственники людей, и изучение их поведения может помочь лучше понять нас самих. И шимпанзе, и бонобо живут в группах, в которые входят взрослые особи обоих полов, но взаимодействия между этими группами различно. Шимпанзе чаще всего ведут себя враждебно и агрессивно по отношению к группам-соседям, и часто такое поведение может приводить к дракам и гибели обезьян. Из-за этого во многих моделях человеческой эволюции враждебность и насилие воспринимаются как неотъемлемые части природы человека.

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Бонобо, напротив, гораздо более дружелюбны, но изучать их труднее, так как они обитают на небольшой и удаленной территории в Демократической Республике Конго. Ученые наблюдали за бонобо в заповеднике в общине Коколопори, чтобы исследовать их социальное поведение и взаимодействия между отдельными группами бонобо. Оказалось, что, когда несколько групп бонобо встречаются, они не проявляют друг к другу агрессию. Напротив, они могут путешествовать, отдыхать и есть вместе. Агрессивных выяснений отношений ученые у этих обезьян не заметили. Вместо этого бонобо проявляют толерантность к другим группам, которая лежит в основе сотрудничества: они могут делиться едой и формировать альянсы.

При этом бонобо взаимодействуют с другими группами не случайным образом. Для «общения» бонобо преимущественно выбирают отдельных членов групп, которые с большей вероятностью могут проявить дружелюбие в ответ. Так образуются сильные социальные связи между отдельными особями бонобо, как и у людей.