Как правильно почистить MacBook от пятен

Смартфоны притягивают грязь как магниты, однако то же самое можно сказать и про ноутбуки. Если вы пользуетесь портативным компьютером для работы, то, скорее всего, он покрыт пятнами пота и жирными разводами от пальцев. Но это не страшно — надо только знать, как правильно поддерживать чистоту. Портал SlashGear рассказал, как правильно почистить корпус MacBook от грязи.

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Как убрать пятна и следы пальцев

Прежде чем чистить алюминиевый корпус MacBook, отключите его от сети и выключите устройство. После этого протрите его влажной тряпочкой без ворса. Если вы хотите избавиться от пятен, оставленных пальцами, то для этого подойдет 70% изопропиловый спирт. Возьмите чистую тряпку, смочите ее спиртом и аккуратно протрите пятна. Постарайтесь избегать чистящих средств и спреев, которые содержат перекись водорода — они могут повредить покрытие корпуса.

Если некоторые пятна слишком въелись, то их можно попробовать удалить полиролью для алюминия. В магазинах продаются самые разные виды: они бывают жидкими спреями, аэрозолями и кремами. Нанесите полироль прямо на ткань и обработайте корпус, тщательно протерев области вокруг пятен.

Как убрать грязь от наклеек

Наклейки и стикеры — хороший способ немного разнообразить внешний вид устройства, но они обладают неприятным свойством оставлять после себя пятна. Иногда бывает, что после удаления наклейки алюминий под ней приобретает более легкий цвет — но в этом нет ничего страшного. Это значит, что наклейка просто защитила участок корпуса от грязи.