Лучшие AR-приложения для Android

AR-технологии уже давно не научно-фантастическая выдумка: они интегрированы во многие сферы повседневной жизни, в том числе и мобильные приложения. Портал SlashGear рассказал о самых любопытных, полезных и мощных приложениях на базе дополненной реальности.

© Pxhere

Google Lens

Видео дня

Google Lens — пожалуй, один из самых ярких примеров интеграции дополненной реальности и машинного обучения. По сути, приложение выполняет функции визуального поискового движка: достаточно лишь направить камеру телефона на объект, чтобы ИИ опознал его и предоставил информацию из Сети. Google Lens распознает объекты на местности, картины, цветы, одежду и многое другое. Приложение далеко от простой безделушки — оно действительно способно помочь в самых разных бытовых задачах.

Play Store

Pokemon Go

Множество игр пытались сделать дополненную реальность частью геймплея, но Pokemon Go — единственная, прошедшая проверку временем. Вирусный хит студии Niantic позволяет охотиться за покемонами в реальности, прогуливаясь по паркам, дворам и даже городским улицам. Пик популярности Pokemon Go уже позади, однако игра по-прежнему регулярно получает обновления.

Play Store

ModiFace

Пакет приложений ModiFace пользуется большим спросом среди ведущих производителей бьюти-продуктов: например, L’Oreal и Maybelline интегрировали их в свои цифровые экспириенсы. Искусственный интеллект и дополненная реальность позволяют пользователям визуально примерить на себя определенную косметику и посмотреть, как их кожа будет выглядеть после того или иного продукта. Конечно, эти услуги доступны только коммерческим клиентам, но обычные энтузиасты могут попробовать приложение Hair Makeover — оно сосредоточено на разных прическах и мейкапе.

Play Store

SketchAR

SketchAR — великолепный инструмент для тех, кто хочет научиться рисовать. При помощи камеры приложение в реальном времени подсказывает необходимые штрихи и другие хитрости, что позволяет создавать весьма сложные скетчи. Те, кто готов потратиться на премиум-подписку, получат еще и большую библиотеку индивидуальных уроков.

Play Store

Star Walk 2

Star Walk 2 — одно из тех приложений, которое можно загрузить из чистого любопытства, но оставить его, т.к. оно действительно необычное. По сути, Star Walk 2 использует геолокацию и дополненную реальность, чтобы создать объемное изображение созвездий и небесных тел, которые можно увидеть в локации телефона. И совершенно не важно, где вы находитесь — в центре города или на природе. Кроме того, Star Walk 2 позволяет настроить временной промежуток дополненной реальности чтобы выяснить, как меняется положение звезд в течение дня.