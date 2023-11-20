Генконструктор объяснил малое число экспериментов России на борту МКС

Российские космонавты проводят на борту Международной космической станции очень мало экспериментов из-за нехватки средств, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым программам РФ Владимир Соловьев на конференции «Наука на МКС», посвященной 25-летию станции. Его слова передает РИА Новости.

© NASA / Roscosmos

«Надо прекратить вот эту практику, когда у нас исследования в космосе финансируются практически по остаточному принципу», — призвал Соловьев.

Инженер отметил, что по количеству опытов на орбите Россия уступает большинству космических держав, и призвал «решительно бороться» с подобной практикой.

Согласно графикам, представленным ученым, сейчас Россия обходит только Канаду, которая провела 49 научных работ.

Генконструктор уточнил, что «Роскосмос» проводит за год 204 эксперимента, Европейское космическое агентство — 465, Япония — 911, а количество опытов, проводимых американским космическим агентством NASA, и вовсе превышает 1,6 тыс.