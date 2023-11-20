Microsoft выпустила патч для Windows 11 с новыми багами

Обновление Windows 11 KB5032190, которое должно было исправить множественные ошибки в работе операционной системы, стало причиной возникновения новых багов и поломки компьютеров некоторых пользователей. Об этом пострадавшие жалуются на форуме Reddit.

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Так, компьютеры части пользователей при попытке установить обновление впадают в бесконечную перезагрузку, тогда как некоторые просто не могут завершить процесс обновления.

Пользователи, которым удалось обновиться до свежей версии ОС, жалуются на исчезающие с панели задач значки и их нестабильную работу. Например, при нажатии на ярлык браузера Chrome может открыться совершенно другое приложение.

Отмечается, что Microsoft известно о баге со значками, так как данная проблема была выявлена еще в более раннем обновлении Windows 11 Moment 4. Он был исправлен в бета-версии Windows 11 Canary, однако сроки появления патча для стабильных сборок не сообщаются.