Пользователи YouTube жалуются на долгие загрузки видеороликов

Пользователи YouTube стали испытывать трудности с загрузкой видео в некоторых браузерах, сообщает портал gHacks. Судя по отзывам пострадавших, проблема затрагивает тех, кто использует браузеры Firefox, Vivaldi, Opera и другие.

© Unsplash

Согласно источнику, при открытии видео с YouTube на этих браузерах пользователи на протяжении нескольких секунд наблюдают черный экран, прежде чем прогружается страница и проигрывается контент. Однако данная проблема проявляется не у всех пользователей.

Причины задержки пока неизвестны, но существуют некоторые способы обойти ее. Например, можно попробовать открыть YouTube в режиме «Инкогнито» или просматривать видео на мобильном устройстве. Также пользователям рекомендуют изменить параметр User-Agent, который идентифицирует браузер.

Предполагается, что так YouTube борется с пользователями, в браузеры которых встроены блокировщики рекламы. Для этого Google намеренно внесла в код специальную строчку, которая замедляет загрузку страницы на 5 секунд.