Динозавры могут существовать в наше время на других планетах

На других планетах сейчас могут жить динозавры из Юрского периода. Это установили ученые Корнельского университета, входящие в число экспертов NASA, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Как заявили исследователи, Земля служит шаблоном для определения потенциально обитаемых планет. В связи с этим путем обнаружения на других планетах соединений, которые существовали на планете во времена динозавров, эксперты могут выявить аналоги древних существ на других космических объектах.

Уровень кислорода на планете Земля в то время был выше приблизительно на 30%, что позволяло сложным существам развиваться. Сейчас уровень кислорода на Земле уменьшился до 21%. Телескопы помогут исследователям найти планеты с высоким уровнем кислорода, а значит, с возможной жизнью.