В Гонконге создали ультрабелую отражающую керамику

Ученые из Городского университета Гонконга создали ультрабелый охлаждающий керамический композит. Он обладает рекордной для своего типа материалов отражающей способностью – 99,6%.

© City University of Hong Kong

Создатели заявили, что такой материал будет востребован в условиях глобального потепления. Его предполагается размещать на стенах и крышах зданий, чтобы внутри сохранялась прохлада. По словам ученых, материал способен отводить более 130 ватт тепловой энергии на квадратный метр, когда солнце будет находиться в зените.

Важно, что новая разработка относительно проста и дешева в изготовлении, а также отличается долговечностью и универсальностью. При создании ученые вдохновлялись ярко-белой чешуей жука Cyphochilus. Подобно чешуйкам, керамика обладает пористой структурой, которая отражает различные длины волн солнечного света.

Также керамика обеспечивает высокое тепловыделение в среднем инфракрасном диапазоне – 96,5%. Это значит, что почти все тепло, выделяемое зданием, может уходить в атмосферу.

Кроме того, новый материал продемонстрировал высокую устойчивость к погодным условиям. Он выдержал нагрев до 1000 градусов Цельсия. Ученые заявили, что его можно использовать в любом регионе и в любой климатической зоне мира, сообщает Science.