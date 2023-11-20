SpaceX выпустила новый терминал Starlink

SpaceX выпустила третье поколение спутниковой антенны Starlink. Новый терминал Starlink стал немного больше и теперь потребляет больше энергии, что потенциально обеспечивает лучшее качество широкополосного доступа.

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Особенности

Обновлённый продукт выглядит как простая белая панель, которую можно интегрировать практически куда угодно. Поле зрения новой антенны на 10% больше, чем раньше. Самое заметное изменение – подставка. SpaceX решила отказаться от вращающейся антенны, которая присутствует в тарелках Starlink первого и второго поколения. Теперь можно регулировать только угол наклона.

Так как устройство большую часть времени будет проводить на открытом воздухе, SpaceX улучшила его водонепроницаемость и функциональность по скорости ветра. Водонепроницаемости теперь равна IP67 (ранее IP54). Новая антенна может поддерживать устойчивое соединение, даже при скорости ветра более 60 миль в час, температуре от -30°C до +50°, а также выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Однако обновлённая Starlink стала потреблять в два раза больше энергии, чем предыдущая модель. Его номинальная мощность составляет 75-100 Вт. Длина антенны, по сравнению с предыдущей моделью, увеличилась с 51 см до 50 см. Ширина осталась прежней – 30 см.

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