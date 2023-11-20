SpaceX выпустила новый терминал Starlink
SpaceX выпустила третье поколение спутниковой антенны Starlink. Новый терминал Starlink стал немного больше и теперь потребляет больше энергии, что потенциально обеспечивает лучшее качество широкополосного доступа.
Особенности
Обновлённый продукт выглядит как простая белая панель, которую можно интегрировать практически куда угодно. Поле зрения новой антенны на 10% больше, чем раньше. Самое заметное изменение – подставка. SpaceX решила отказаться от вращающейся антенны, которая присутствует в тарелках Starlink первого и второго поколения. Теперь можно регулировать только угол наклона.
Так как устройство большую часть времени будет проводить на открытом воздухе, SpaceX улучшила его водонепроницаемость и функциональность по скорости ветра. Водонепроницаемости теперь равна IP67 (ранее IP54). Новая антенна может поддерживать устойчивое соединение, даже при скорости ветра более 60 миль в час, температуре от -30°C до +50°, а также выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
Однако обновлённая Starlink стала потреблять в два раза больше энергии, чем предыдущая модель. Его номинальная мощность составляет 75-100 Вт. Длина антенны, по сравнению с предыдущей моделью, увеличилась с 51 см до 50 см. Ширина осталась прежней – 30 см.
Доступность, цена
Обновлённая модель будет доступна только небольшой группе клиентов в США. Стоимость не изменилась и составляет $599.
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