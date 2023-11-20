Начались продажи смартфона Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном 120 Гц

Redmi Note 13R Pro с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп оценили в $280
Бренд Redmi незаметно анонсировал на китайском рынке ещё одну модель из линейки Redmi Note 13 – Redmi Note 13R Pro.
Экран
Redmi Note 13R Pro обладает 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Контрастность составляет 5 000 000:1. Также стоит отметить мгновенную частоту дискретизации касания 2160 Гц и затемнение PWM 1920 Гц.
Аппаратная основа
Смартфон работает на базе чипсета Dimensity 6080 в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. В качестве ОС используется MIUI 14 на базе Android 13.
Камеры
На задней панели Redmi Note 13R Pro располагается двойная основная камера:
- главный датчик на 108 Мп с поддержкой 3-кратного зума;
- датчик глубин на 2 Мп.
Спереди установлен датчик для селфи на 16 Мп.
Прочее
Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, наличие ИК-передатчика, порта USB-C, 3,5 мм аудио-разъёма и дактилоскопического сканера на боковой грани. Размеры: 161,11×74,95×7,73 мм, вес – 175 грамм.
Доступность, цвета, цена
Redmi Note 13R Pro уже можно приобрести в Китае. Смартфон доступен в трёх цветах: Midnight Black, Time Blue и Morning Light Gold. Стоимость новинки составляет 1999 юаней ($280).
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