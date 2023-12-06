Какого цвета все планеты в Солнечной системе

Астрономы наблюдают не только за звездами, но и за планетами: мало кто знает, что они тоже обладают множеством уникальных характеристик, в том числе неповторимыми оттенками. Рассказываем, в какие цвета окрашены все планеты нашей солнечной системы и как они их получили.

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Меркурий — серый

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Будучи ближайшей планетой к Солнцу, пепельно-серый цвет Меркурия вполне объясним. Он обладает минимальной атмосферой и одной из самых высоких концентраций железа в нашей солнечной системе. Из-за того, что на Меркурий открывается вид без каких-либо помех, планета имеет идеальный серый оттенок.

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Венера — светло-желтый и белый

Цвета Венеры чуть более жизнерадостные, чем Меркурия, но только при определенных условиях. Если рассмотреть планету через оптический телескоп, то она выглядит жемчужно-белой с легким желтоватым оттенком. Многие ученые считают, что облака серной кислоты, окружающие Венеру, отражают солнечный свет — это и придает планете характерный цвет. А вот насчет желтого оттенка сделать выводы сложнее.

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Земля — голубой, коричневый, зеленый и белый

Земля, в отличие от многих других планет в системе, по большей части покрыта водой, что и обеспечивает характерный цвет. Если смотреть на нее из космоса, то Земля окрашена преимущественно в голубой с вкраплениями зеленого и коричневого цветов. Но чем дальше мы находимся от планеты, тем сильнее меняется ее оттенок. Например, если посмотреть на Землю с Урана или Нептуна, то она будет выглядеть полностью голубой — остальные цвета просто исчезнут.

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Марс — красный, оранжевый и коричневый

Марс — пожалуй, самая узнаваемая планета в нашей солнечной системе. Многие сразу же ассоциируют Марс с красным цветом, но, на самом деле, он скорее оранжевый и коричневый. Пыль, которая покрывает планету, обладает высоким содержанием ржавого железа — именно из-за этого и появляется коричневатый оттенок. Кроме того, цвет Марса периодически меняется в зависимости от того, бушует ли на поверхности пылевая буря. Чем больше пыли она поднимает, тем более оранжевой выглядит планета.

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Юпитер — полоски оранжевого, белого, коричневого и темно-оранжевого

Юпитер, как и все остальные газовые гиганты, имеет две важные характеристики: отсутствие твердой поверхности и внешнюю атмосферу, состоящую из различных газов. Из-за того, что Юпитер не имеет плотной коры, его цвета и полоски складываются из внешних слоев атмосферы. Ученые полагают, что полосатые узоры — это результат штормов и облаков, которые перемещаются по планете с огромной скоростью. Остальные же оттенки появляются из-за отражения солнечных лучей от атомов водорода и гелия.

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Сатурн — коричневые и желтые полоски

Сатурн — еще один газовый гигант, и он тоже получил свои цвета благодаря смеси газов в атмосфере. Облака и штормы, формирующие внешний слой планеты, состоят из водорода, гелия, аммиака и фосфина. А в состав колец, окружающих Сатурн, входят пыль, скалы и фрагменты льда.

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Уран — бледно-голубой

Уран принадлежит к категории т.н. ледяных гигантов. Технически планета не имеет твердой поверхности, но на ней есть тонкий слой жидкого льда, состоящего из воды, метана и аммиака. Как ни странно, цвет Урана диктуется совсем не ледяным покровом, а метаном, парящим в атмосфере планеты.

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Нептун — ярко-синий

Наконец, Нептун — последний гигант в нашей системе и самая отдаленная от Солнца планета. Из-за того, что Нептун получает не очень много солнечного света, его ядро окружает прослойка замерзшего льда, но, как и в случае Урана, свой цвет он получил по другим причинам. Насыщенный ярко-синий оттенок — результат смешения метановых облаков на верхнем слое атмосферы и белых облаков на среднем.