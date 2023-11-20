В недрах Земли обнаружили водородную «пленку»

Международная группа ученых из США, Германии и Южной Кореи раскрыла природу таинственного слоя в недрах Земли. Его обнаружили несколько десятилетий назад с помощью сейсмических волн, но никто не мог сказать, как он сформировался.

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Новое исследование предполагает, что тонкий слой (его толщина не превышает нескольких сотен километров) связан с водой, которая просачивается с поверхности планеты в глубину.

На протяжении миллионов лет движение тектонических плит переносило воду в нижнюю мантию. Чтобы понять, какое воздействие она оказывает на окружающие породы, ученые провели серию экспериментов. Нагретые лазером ячейки с алмазной наковальней помогли воссоздать давление и температуру на границе ядра и мантии.

Результаты показали, что на глубине примерно 2900 км вода запускает «мощное химическое взаимодействие». Она превращает внешнее ядро в богатую водородом пленку и рассеивает кристаллы кремнезема, которые поднимаются и присоединяются к мантии.

«Слой богатого водородом и бедного кремнием материала, который образуется в верхней части ядра, соответствует наблюдениям сейсмических волн», – отметили исследователи.

Результаты научной работы показали, что глобальный круговорот воды на Земле является более сложным, чем принято было думать. Так, происходит активное взаимодействие и обмен веществами между ядром и мантией, о чем раньше не было известно, сообщает Nature Geoscience.