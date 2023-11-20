Назван самый мощный Android-смартфон в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали на своем сайте результаты тестирования готовящегося к выходу геймерского смартфона Red Magic 9 Pro, который поставил рекорд по производительности.

Так, смартфон Red Magic 9 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3, с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища смог набрать 2,29 млн баллов, побив рекорд бенчмарка. Система оценила новый процессор на 516 тыс. баллов, графический процессор на 904 тыс., а работу памяти и интерфейса — на 457 и 412 тыс. баллов соответственно.

Судя по всему, производитель смог достичь таких высоких показателей за счет флагманского чипа, высокого объема памяти и проработанного охлаждения.

Известно, что игровой смартфон Red Magic 9 Pro также оснастят подэкранной фронтальной камерой, системой активного охлаждения, сенсорными триггерами на торцах и плоской задней панелью, из которой не будет выступать камера — она встроена вровень с корпусом.