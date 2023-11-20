Швейцарские ученые открыли новый тип магнетизма

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха открыли новый тип магнетизма. Наблюдения показали, как искусственный материал становится магнитным с помощью невиданного ранее механизма.

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Исследователи анализировали магнитные свойства муаровых материалов – экспериментальных материалов, изготовленных путем укладки двумерных листов диселенида молибдена и дисульфида вольфрама. Они отличаются решетчатой структурой.

Чтобы установить, каким типом магнетизма обладают эти материалы, ученые сначала «влили» в них электроны, подав электрический ток и постоянно увеличивая напряжение. Затем они направили лазер на материал и измерили, как его свет отражался при различных поляризациях. Таким образом можно установить, куда направлены спины электронов: в одном направлении, что типично для ферромагнетизма, или в случайных направлениях, что является признаком парамагнетизма.

Первоначально материал проявлял парамагнетизм, но по мере того, как команда добавляла больше электронов, он перешел к ферромагнетизму.

«Это было поразительным доказательством нового типа магнетизма, который не может быть объяснен обменным взаимодействием», – отметили авторы научной работы.

Явление назвали кинетическим магнетизмом. Оно было описано в теории несколько десятилетий назад, но ранее ученые никогда не наблюдали его в твердых материалах.

Исследователи намерены более тщательно изучить явление. В ходе эксперимента материалы были охлаждены почти до абсолютного нуля. В дальнейшем ученые установят, может ли кинетический магнетизм возникнуть при более высоких температурах, сообщает Nature.