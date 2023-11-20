Meizu объявила дату анонса флагманских смартфонов Meizu 21

Компания Meizu объявила о грядущем анонсе своих флагманских смартфонов Meizu 21, а вместе с ними и новой экосистемы Flyme и Flyme Auto.

На то же мероприятии нас ждет демонстрация умных очков дополненной реальности и прочих «инновационных продуктов». Официальная презентация состоится уже 30 ноября.

Ожидается, что новая модель Meizu 21 сохранит свой узнаваемый дизайн с небольшими изменениями. В частности, предполагается обновление дизайна задней камеры и использование новых материалов. Основной платформой станет чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.