Представлена ОС, способная посадить вертолет без помощи человека

Компания Skyryse представила новаторскую операционную систему, способную автоматически посадить вертолёт без участия человека.

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Эта технология, названная FlightOS, является первой в своём роде системой, которая может управлять сложными аварийными процедурами, включая авторотацию при отказе двигателя.

В июле Skyryse успешно продемонстрировала полностью автоматизированную процедуру аварийной посадки вертолёта в авторотации. Этот прорыв был достигнут на пятипассажирском вертолёте Robinson R66, оснащённом технологией Skyryse, в районе Лос-Анджелеса.

Система использует избыточные рулевые управления и набор датчиков, которые быстро распознают отказ питания, запускают несколько процедур и осуществляют посадку одним нажатием кнопки.